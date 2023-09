Chine. La militante de #MeToo et le défenseur des droits du travail jugés sur la base d’accusations « sans fondement » doivent être libérés

par Amnesty International

Deux militant·e·s chinois dont le procès s'ouvre vendredi 22 septembre 2023 encourent de longues peines de prison simplement parce que les autorités de Pékin ont peur de leur militantisme pacifique, a déclaré Amnesty International le 21 septembre, s'associant à des dizaines de groupes de la société civile pour réclamer leur libération. Sophia Huang Xueqin, militante de #MeToo,



