Libye. Il faut lever les restrictions imposées aux médias et favoriser les opérations de secours après des inondations catastrophiques

par Amnesty International

Les Forces armées arabes libyennes (FAAL), groupe armé qui contrôle de fait l’est de la Libye et notamment la ville de Darnah, ravagée par les inondations, doivent immédiatement lever toutes les restrictions injustifiées imposées aux médias et faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire à toutes les populations touchées, a déclaré Amnesty International. Le 18 septembre, les FAAL […] The post Libye. Il faut lever les restrictions imposées aux médias et favoriser les opérations de secours après des inondations catastrophiques appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet