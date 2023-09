Israël/TPO. Après quasiment deux années passées à l’isolement, Ahmad Manasra n’est pas en état d’assister à son audience

par Amnesty International

Le tribunal de district de Lod, en Israël, a reporté l'audience prévue le 20 septembre 2023 concernant la prolongation de la détention à l'isolement d'Ahmad Manasra, au motif que ce Palestinien âgé de 21 ans qui se trouve à l'isolement depuis novembre 2021 n'était pas en état d'y assister. Khulood Badawi, chargé de campagne d'Amnesty International sur […]



