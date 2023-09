En Tunisie, l’UE refait la même erreur, toujours aussi dangereuse

par Amnesty International

Par Eve Geddie, directrice du Bureau d'Amnesty International auprès des institutions européennes Alors que les représentant·e·s de la « Team Europe » serraient la main du président tunisien Kaïs Saïed en juillet dernier, des centaines de réfugié·e·s et de migrant·e·s bloqués aux frontières terrestres désertiques du pays avec la Libye ont été rassemblés par ses forces de



