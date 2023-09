République dominicaine. Les autorités doivent mettre un terme à leur politique raciste et garantir le droit à la nationalité

par Amnesty International

À l’occasion du dixième anniversaire d’une décision de justice qui a officialisé la déchéance de nationalité des enfants de personnes migrantes en situation irrégulière, la République dominicaine doit mettre un terme au racisme structurel qui touche de manière disproportionnée des dizaines de milliers de personnes d’ascendance haïtienne, victimes de la politique raciste et discriminatoire qui […] The post République dominicaine. Les autorités doivent mettre un terme à leur politique raciste et garantir le droit à la nationalité appeared first on Amnesty International. ]]>



