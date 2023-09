Montée des eaux et affaissement des sols, une double menace pour les régions côtières du golfe de Guinée ?

par Marie-Noëlle Woillez, Chargée de recherche sur les impacts du changement climatique, Agence française de développement (AFD)

Philip Minderhoud, Assistant professor in Land subsidence and coastal-deltaic systems, Wageningen University

Pietro Teatini, Associate Professor in Hydrology and Hydraulic Engineering