En vue du Sommet du futur en 2024, Guterres plaide pour un multilatéralisme plus efficace

Lors d’une réunion ministérielle consacrée à la préparation du Sommet du futur, prévu pour 2024, António Guterres a présenté jeudi ses idées sur le renforcement de la coopération mondiale et des institutions multilatérales inclusives et efficaces, plus adaptées aux besoins des populations et à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD).



Lire l'article complet