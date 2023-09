France. Le placement en garde à vue d’une journaliste vise à couvrir une forme de « complicité dans de graves atteintes aux droits humains »

par Amnesty International

En réaction au placement en garde à vue de la journaliste d'investigation Ariane Lavrilleux, qui a travaillé sur des documents ayant fuité selon lesquels des renseignements français ont été utilisés pour cibler des civil·e·s en Égypte, la secrétaire générale d'Amnesty International Agnès Callamard, a déclaré : « Il est très inquiétant que, presque deux ans après les […]



