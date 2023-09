Indice de l’innovation : les cinq plus grands pôles technologiques tous situés en Asie de l’Est (OMPI)

Les cinq plus grands pôles scientifiques et technologiques au monde sont désormais tous situés en Asie de l’Est, Tokyo-Yokohama arrivant en tête du classement et la Chine se profilant comme le pays qui en compte le plus grand nombre, selon une publication anticipée de l’édition 2023 de l’Indice mondial de l’innovation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).



