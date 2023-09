Afghanistan : l’ONU demande aux autorités de facto de mettre fin à la torture et protéger les droits des détenus

Les Nations Unies ont indiqué, mercredi, avoir recensé plus de 1.600 cas de violations des droits de l’homme commises par les autorités talibanes afghanes lors de l’arrestation et de la détention de personnes, et ont exhorté Kaboul à mettre un terme à la torture et à protéger les droits des détenus.



