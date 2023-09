Une « réorientation radicale » des systèmes de santé est nécessaire, selon l'ONU

Plus de 4,5 milliards de personnes sont privées d’une couverture de santé essentielle, ont prévenu lundi les Nations Unies et la Banque mondiale, soulignant la nécessité d’un engagement politique plus fort et d’investissements accrus de la part des gouvernements.



