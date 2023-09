La réalisation des ODD estimée à plus de 5.000 milliards de dollars par an entre 2023 et 2030 (CNUCED)

Alors que le monde n’est pas sur la bonne voie pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), les coûts vers la réalisation des ODD varient de 5.400 à 6.400 milliards de dollars par an entre 2023 et 2030, en fonction de l’axe choisi, selon une nouvelle analyse d'une agence des Nations Unies.

Lire l'article complet © Nations Unies - mardi 19 septembre 2023