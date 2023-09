Bangladesh. Il faut cesser d’instrumentaliser la loi sur le travail pour harceler le lauréat du prix Nobel Mohammad Yunus

par Amnesty International

Les autorités au Bangladesh doivent cesser d’instrumentaliser le droit du travail et de harceler et d’intimider le lauréat du prix Nobel de la Paix Mohammad Yunus, a déclaré Amnesty International le 18 septembre 2023. Mohammad Yunus, qui est aussi président du conseil d’administration de Grameen Telecom, est accusé de violations liées à l’emploi et visé par […] The post Bangladesh. Il faut cesser d’instrumentaliser la loi sur le travail pour harceler le lauréat du prix Nobel Mohammad Yunus appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet