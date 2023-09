Le CDH doit renouveler le mandat de l’organe chargé des enquêtes sur la situation en Éthiopie, tandis que la crise s’étend

par Amnesty International

Les États membres du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies doivent renouveler le mandat de la Commission internationale d’experts des droits de l’homme sur l’Éthiopie (ICHREE) et permettre que le pays continue à être soumis à l’examen des institutions internationales, a déclaré Amnesty International lundi 18 septembre, alors que la commission publie un […] The post Le CDH doit renouveler le mandat de l’organe chargé des enquêtes sur la situation en Éthiopie, tandis que la crise s’étend appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet