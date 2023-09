Monde. Une carte interactive dévoile les violences cautionnées par les États contre les manifestant·e·s de par le monde

par Amnesty International

Dans le monde entier, les autorités recourent de plus en plus à un usage illégal de la force et à des lois répressives pour écraser les manifestations, a déclaré Amnesty International le 19 septembre 2023, à l'occasion du lancement de sa carte numérique interactive, qui met en évidence l'augmentation choquante de la répression des États visant […]



