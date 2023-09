UE : Adoption d’une résolution préjudiciable sur la « prostitution »

par Human Rights Watch

Click to expand Image Lors d'un rassemblement tenu à Madrid le 8 mars 2023, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, des travailleuses du sexe espagnoles masquées manifestaient contre le projet de fermeture de lieux les employant. © 2023 Juan Medina/Reuters (Bruxelles) – Le Parlement européen a adopté une résolution contre la « prostitution » le 14 septembre 2023, mais en a supprimé certaines des parties les plus préjudiciables, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Le Parlement a adopté un rapport non contraignant, intitulé Réglementation de la prostitution dans l’Union…



