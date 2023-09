Discriminations à l’embauche : quand les ressources humaines lancent l’alerte

par Jocelyn Husser, Professeur des Universités, IAE Aix-Marseille Graduate School of Management – Aix-Marseille Université

Anne Goujon Belghit, Maître de Conférences HDR, IAE Bordeaux

Delphine Lacaze, Certified Coach, Speaker & Consultant, Professor of Human Resources Management, IAE Aix-Marseille Graduate School of Management – Aix-Marseille Université