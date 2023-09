Égypte. Il faut immédiatement libérer un opposant de renom actuellement jugé pour s’être exprimé sur Internet

par Amnesty International

À la veille de la décision de justice attendue le 16 septembre concernant Hisham Kassem, politicien d'opposition de premier plan et éditeur détenu arbitrairement depuis le 20 août uniquement pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression, Philip Luther, directeur du programme de recherche et de plaidoyer d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du



