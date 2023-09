Royaume-Uni : Conditions de vie déplorables pour les enfants et leurs familles en quête d’asile

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une femme et ses trois enfants partagent une seule pièce du logement temporaire que le gouvernement britannique a attribué aux familles de demandeurs d'asile, à l'est de Londres. © 2022 Michael Garcia Bochenek/Human Rights Watch Les enfants et leurs familles demandant l’asile au Royaume-Uni sont confrontés à des conditions de vie inadéquates dans des logements temporaires mis à disposition par le gouvernement, qui ont un impact sur leur santé, leur bien-être et leur éducation. Leurs conditions de vie temporaires déplorables, qui durent souvent pendant un an voire davantage…



Lire l'article complet