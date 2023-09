Rentrée la plus chère de l’histoire: Québec solidaire veut abolir les frais de garde pour aider les familles

Dans la foulée de la rentrée la plus chère de l’histoire, la responsable en éducation de Québec solidaire, Ruba Ghazal était aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois mercredi matin pour proposer un geste concret pour aider le portefeuille des familles du Québec: abolir les frais de garde dans nos écoles.

«La CAQ dit en faire assez pour lutter contre la hausse du coût de la vie, mais parmi ceux qui ont perdu le plus de leur pouvoir d’achat depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ, ce sont les familles de la classe moyenne», a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois.

Les frais de garde, la plus grande dépense de notre école «gratuite»

« Les frais de garde, c’est la plus grande facture de notre école gratuite et surtout c’est un anachronisme. Pour la grande majorité des familles, les frais de garde ne sont pas une option qu’ils peuvent choisir ou non. C’est une dépense obligatoire puisque les deux parents travaillent », a expliqué Mme Ghazal.

Les frais de garde représentent une facture pouvant aller jusqu’à environ 1600$ par année par enfant.

Une proposition pour le portefeuille de ceux et celles qui en ont besoin

La CAQ dit en faire plus pour lutter contre la hausse du coût de la vie, mais ceux qui ont perdu le plus de pouvoir d’achat depuis l’arrivée de la CAQ, ce sont les familles de la classe moyenne.

«Le dernier chèque que la CAQ a envoyé après la dernière élection nous a coûté 3,5 G$ et est déjà dépensé. Pour le même montant, on aurait pû abolir les frais de garde durant presque 9 ans. On aurait fait économiser des centaines de dollars par année aux parents du Québec de manière durable et on aurait pu se rapprocher d’une école réellement gratuite au Québec», a ajouté Mme Ghazal.

La CAQ peut agir maintenant pour que la rentrée 2023 ne soit pas la plus coûteuse de l’histoire.