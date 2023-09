RDC. Il faut abandonner les charges pesant sur un journaliste et le libérer immédiatement

par Amnesty International

En réaction à la décision des autorités de la République démocratique du Congo (RDC) d'inculper le journaliste Stanis Bujakera, Sarah Jackson, directrice adjointe du programme Afrique de l'Est et Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Il faut que les autorités abandonnent les charges fallacieuses qui pèsent sur Stanis Bujakera et libèrent celui-ci immédiatement et



