Comment le Sommet de l'ONU sur les ODD vise à transformer le monde

Pièce maîtresse de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies cette année, le Sommet sur les Objectifs de développement durable (ODD) verra les dirigeants du monde entier se réunir à New York les 18 et 19 septembre. Leur objectif : remettre le monde sur la voie d'un avenir plus vert, plus propre, plus sûr et plus équitable pour tous.



