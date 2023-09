Iran. Un an après le soulèvement réprimé avec violence, la communauté internationale doit lutter contre l’impunité

par Amnesty International

La communauté internationale doit trouver des moyens de rendre justice au niveau international, afin de pallier l'impunité systémique dont jouissent les responsables iraniens de centaines d'homicides illégaux de manifestant·e·s et d'actes de torture généralisés, a déclaré Amnesty International le 13 septembre 2023, à l'occasion du premier anniversaire du mouvement « Femme, vie, liberté ». Depuis un an, les […]



