Coup d’État au Niger : de la surprise à l'installation au pouvoir

par Ibrahim Bachir Abdoulaye, Assistant de recherche et doctorant à Bayreuth International Graduate School of African Studies, Bayreuth International Graduate School of African Studies

Lamine Savané, PhD science politique, ATER, CEPEL (UMR 5112) CNRS, Montpellier, Post doctorant PAPA, Université de Ségou