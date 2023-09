Frontière entre États-Unis et Mexique : la route la plus meurtrière au monde pour les migrants

Au moins 686 décès et disparitions de migrants ont été recensés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en 2022, a indiqué mardi l’Agence de l’ONU pour les migrations, relevant que cet itinéraire terrestre reste le plus meurtrier jamais enregistré pour les migrants dans le monde.



