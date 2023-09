Cambodge. Le Comité du patrimoine mondial ne doit pas fermer les yeux sur les « expulsions forcées massives » autour d’Angkor Wat

par Amnesty International

Le Comité du patrimoine mondial doit aborder la situation préoccupante des expulsions forcées aux abords du site classé d'Angkor lors des réunions qui auront lieu ce mois-ci, a déclaré Amnesty International après avoir soumis ses résultats préliminaires de recherches à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en prévision de […]



