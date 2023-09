Il y a 50 ans, le coup d’État chilien a marqué ma famille à jamais

par Amnesty International

J’ai grandi dans une maison où étaient exposés des sculptures et des objets artisanaux en bois fabriqués par mon grand-père maternel, Fernando Ávila. Lui, son père – mon arrière-grand-père Roberto – et son frère ont été arrêtés après le coup d’État au Chili et emmenés au complexe militaire de la « Casa de techo Rojo », dans la zone […] The post Il y a 50 ans, le coup d’État chilien a marqué ma famille à jamais appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet