Les multiples crises affectent les stratégies d’acquisitions des multinationales françaises

par Ludivine Chalencon, Maître de conférences, finance et comptabilité, iaelyon School of Management – Université Jean Moulin Lyon 3

Manon Meschi, Doctorante contractuelle à Université Côte d'Azur, IAE Nice, GRM et Professeure Assistante, ESSCA

Ulrike Mayrhofer, Professeur des Universités à l'IAE Nice et Directrice du Laboratoire GRM, Université Côte d’Azur