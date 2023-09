Les risques de températures extrêmes en Europe de l’Ouest sont sous-estimés

par Robin Noyelle, Doctorant en sciences du climat au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE-CEA-IPSL), Université Paris-Saclay

Davide Faranda, Senior Researcher, Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Yi Zhang, Postdoctoral scholar, University of California, Berkeley