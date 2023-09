Azerbaïdjan. Les autorités doivent libérer immédiatement l’économiste Gubad Ibadoghlu

par Amnesty International

À la suite d’informations indiquant que l’état de santé de l’économiste et militant politique azerbaïdjanais Gubad Ibadoghlu s’est gravement détérioré depuis le début de sa détention illégale, Natalia Nozadze, chercheuse chargée de l’Europe et de l’Asie centrale pour Amnesty International, a déclaré : « L’arrestation de Gubad Ibadoghlu sur la base d’accusations forgées de toutes pièces est […] The post Azerbaïdjan. Les autorités doivent libérer immédiatement l’économiste Gubad Ibadoghlu appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet