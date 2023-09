Chili. Cinquante ans après le coup d’État, il est vital pour l’avenir du pays de stimuler la mémoire historique

par Amnesty International

Afin de panser les blessures infligées par le régime militaire dirigé par Augusto Pinochet, le Chili doit tirer les leçons de son histoire et reconstruire les fondements d'une société plus respectueuse de la dignité humaine, a déclaré Amnesty International à l'occasion de la commémoration des 50 ans du coup d'État qui a donné lieu à d'innombrables […]



