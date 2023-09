Mali : Amnesty International condamne l’attaque contre le bateau « Tombouctou » et appelle à la protection des civils

par Amnesty International

Réagissant à l'attaque perpétrée contre les passagers du bateau « Tombouctou » dans la région de Tombouctou au Mali ce 7 septembre ayant fait 64 morts selon les autorités, Samira Daoud, Directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, déclare : "Amnesty International condamne l'attaque illégale menée par le Groupe pour le soutien […]



