Une réarrestation suscite l’espoir en République centrafricaine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Abdoulaye Hissène, l'un des chefs du groupe armé FPRC (Front populaire pour la renaissance de la République centrafricaine), lit un rapport sur les violations des accords de Khartoum par les groupes armés, à Bangui, le 23 août 2019. © 2019 Florent Vergnes / AFP via Getty Images Cette semaine, la Cour pénale spéciale (CPS) en République centrafricaine a annoncé avoir inculpé Abdoulaye Hissène pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en 2017 en tant que chef du groupe armé Front populaire pour la renaissance de la République centrafricaine (FPRC).…



