Afghanistan : Les talibans commettent des crimes contre l’humanité liées au genre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Trois femmes afghanes assises devant un immeuble à Kaboul, en Afghanistan, attendaient la distribution de rations alimentaires par un groupe d'aide humanitaire, le 23 mai 2023. © 2023 Ebrahim Noroozi/AP Photo (New York) – En Afghanistan, les autorités talibanes commettent à l’encontre des femmes et des filles le crime de persécution liée au genre, qui constitue un crime contre l’humanité, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui. Depuis qu’ils ont repris le contrôle de l’Afghanistan en août 2021, les talibans ont imposé des lois et des politiques…



