Le nombre d’enfants migrants en Amérique latine et aux Caraïbes atteint un nouveau niveau record

La violence, l’instabilité et le changement climatique sont les principales causes de déplacement d’enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes, une région où 25% des migrants sont mineurs, une situation jamais vue dans le monde, a indiqué l'UNICEF dans une nouveau rapport.



