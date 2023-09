Zimbabwe. L’arrestation et la détention d’avocats spécialisés dans les droits humains constituent une atteinte à la profession juridique

par Amnesty International

En réaction à l'arrestation et à la détention arbitraire de deux avocats, Doug Coltart et Tapiwa Muchineripi, par la police du Zimbabwe le 4 septembre 2023, au motif qu'ils ont défendu Womberaiishe Nhende, conseiller élu de l'opposition, et Sonele Mukhuhlani, qui ont été enlevés et torturés durant le week-end, Khanyo Farisè, directrice adjointe pour l'Afrique australe […]



