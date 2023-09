Monde. Les vagues de chaleur accroissent la pollution de l’air, soulignant la nécessité d’abandonner les combustibles fossiles

par Amnesty International

En réaction au rapport publié le 6 septembre par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui montre que la fréquence et l’intensité accrues des vagues de chaleur abaissent considérablement la qualité de l’air dans le monde, menaçant la santé des populations et leur droit à un environnement propre, sain et durable, Ann Harrison, conseillère sur les questions climatiques […] The post Monde. Les vagues de chaleur accroissent la pollution de l’air, soulignant la nécessité d’abandonner les combustibles fossiles appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet