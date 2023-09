Chypre. Les autorités doivent protéger les personnes réfugiées et migrantes contre les attaques racistes

par Amnesty International

En réaction aux manifestations rappelant les pogroms et aux violentes attaques visant des personnes racisées, notamment migrantes et réfugiées, qui ont eu lieu à Limassol et Chloraka ces dernières semaines et au cours desquelles des boutiques appartenant à des migrants ont été détruites et plusieurs personnes ont été attaquées par la foule, Adriana Tidona, chercheuse […] The post Chypre. Les autorités doivent protéger les personnes réfugiées et migrantes contre les attaques racistes appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet