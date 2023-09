Hausse alarmante des attaques contre l’éducation dans le monde

par Human Rights Watch

Click to expand Image La cour de récréation abandonnée d’une école détruite à Kharkiv, en Ukraine, photographiée le 17 août 2022. © UNICEF/UN0689537/Gilbertson - Highway Child Communiqué de la Coalition mondiale pour protéger l'éducation contre les attaques (GCPEA), organisation partenaire de Human Rights Watch. (New York) – Plus de 3 000 attaques contre l’éducation ont été recensées en 2022, soit une augmentation de 17 % par rapport à l’année précédente, a indiqué aujourd’hui la Coalition mondiale pour protéger l’éducation contre les attaques (Global Coalition to Protect Education from…



