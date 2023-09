Europe: Un moment charnière pour les droits des travailleuses du sexe

par Human Rights Watch

Click to expand Image Sex workers and their allies gathered on December 20, 2019 in Nantes, France for the world day against violence against sex workers. © 2019 Estelle Ruiz/Nur Photo via Getty Images (Bruxelles) – La Cour européenne des droits de l’homme a accepté une plainte déposée par des travailleuses et travailleurs du sexe contre la criminalisation de leur activité, à un moment crucial pour le respect de leurs droits en Europe, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le 31 août 2023, une majorité des juges siégeant à la Cour a déclaré recevable une plainte déposée par 261 travailleuses…



