Soudan : une action urgente est nécessaire pour enrayer le risque croissant de génocide, selon l'ONU

La Conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention du génocide, Alice Wairimu Nderitu, a fait part de son inquiétude face à la persistance des violences identitaires dans un certain nombre d'États et de régions du Soudan, appelant à une action urgente pour enrayer le risque croissant de génocide et de crimes d'atrocité connexes.



Lire l'article complet