Zimbabwe. L’investiture d’Emmerson Mnangagwa est entachée d’arrestations, d’enlèvements et d’actes de torture de militant·e·s politiques

par Amnesty International

En réaction à l'investiture d'Emmerson Mnangagwa pour son deuxième mandat en tant que président, dans un contexte politique de peur et de multiples violations présumées des droits humains – arrestations arbitraires, enlèvements et actes de torture ciblant des opposant·e·s politiques notamment – Khanyo Farisè, directrice adjointe pour l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « L'investiture d'Emmerson Mnangagwa […]



