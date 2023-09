Royaume-Uni. La « clause d’espionnage » du projet de loi sur la sécurité en ligne doit être abordée avant sa promulgation

par Amnesty International

Avant que le projet de loi britannique sur la sécurité en ligne n'entre dans sa phase finale devant la Chambre des Lords le 6 septembre, qui pourrait être suivie de la promulgation d'une clause dite « d'espionnage » cette année, Rasha Abdul Rahim, directrice d'Amnesty Tech, a déclaré : « La clause 122, connue sous le nom de "clause d'espionnage", […]



