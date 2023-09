Inquiétude sur le sort de centaines de milliers de réfugiés et migrants qui tentent de franchir la brèche du Darien

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU s’est dit préoccupé, mardi, par les risques et les vulnérabilités auxquels est confronté un nombre sans précédent de migrants et de réfugiés qui traversent la brèche du Darien - la forêt tropicale dense qui sépare la Colombie et le Panama - dans leur voyage vers l’Amérique du Nord.



