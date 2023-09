Les canicules engendrent des coûts. Voici pourquoi il est important de les quantifier

par Jérémie Boudreault, Étudiant-chercheur au doctorat en science des données et santé environnementale, Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Celine Campagna, Adjunct professor, Université Laval

Fateh Chebana, Professor in Data Science applied to the Environment and Evironmental Health, Institut national de la recherche scientifique (INRS)