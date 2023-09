Syrie. Les autorités d’Alep doivent veiller à ce que les mesures de sécurisation des bâtiments n’entraînent pas des expulsions forcées et des privations de logement

par Amnesty International

Les autorités syriennes doivent s’assurer que le droit au logement des personnes habitant les immeubles touchés par les séismes du 6 février à Alep soit garanti, a déclaré Amnesty International lundi 4 septembre, face aux craintes de démolition illégale de bâtiments jugés peu sûrs depuis cette catastrophe et aux informations faisant état d’obstacles bureaucratiques rencontrés par les […] The post Syrie. Les autorités d’Alep doivent veiller à ce que les mesures de sécurisation des bâtiments n’entraînent pas des expulsions forcées et des privations de logement appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet