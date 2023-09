Les États-Unis ont fait preuve d’hypocrisie honteuse en expulsant des Haïtiens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des habitants de la commune de Tabarre, située dans l’est de la capitale d’Haïti, Port-au-Prince, ayant fui leurs domiciles face à la violence des gangs armés, s’étaient rassemblés devant l'ambassade américaine à Port-au-Prince, le 25 juillet 2023. © 2023 Odelyn Joseph/AP Photo Le 30 août, l’ambassade des États-Unis à Port-au-Prince a appelé tous les citoyens américains à quitter Haïti « dès que possible » en raison de la situation sécuritaire qui se dégradait dans le pays. Mais le lendemain, des agents des services de l'immigration et des douanes des États-Unis ont…



Lire l'article complet