Kosovo. Les autorités manquent à leur devoir envers les victimes de violence domestique

par Amnesty International

Les autorités du Kosovo manquent à leur devoir envers les victimes de violence familiale, écrit Amnesty International le 31 août 2023 dans un nouveau rapport, malgré les grandes manifestations et les appels à l'action face au nombre important de féminicides enregistrés ces dernières années. Intitulé 'From paper to practice: Kosovo must keep its commitments to domestic



