Afghanistan. L’installation de milliers de caméras risque de créer un état de surveillance totale

par Amnesty International

En réaction à la décision des talibans d'installer 62 000 caméras de sécurité dans Kaboul et d'autres zones, Matt Mahmoudi, chercheur sur l'intelligence artificielle et les droits humains à Amnesty International, a déclaré : « La mise en œuvre d'un système de surveillance de masse aussi vaste sous prétexte d'assurer la "sécurité nationale" permettrait aux talibans de poursuivre leurs



