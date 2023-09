Ouganda. Les autorités doivent abandonner les poursuites dans une affaire où l’accusé encourt la peine de mort au titre de la Loi de lutte contre l’homosexualité

par Amnesty International

Les services de la Procureure générale de l’Ouganda doivent immédiatement abandonner les poursuites pour « homosexualité avec circonstances aggravantes » visant un homme de 20 ans inculpé le 18 août 2023, qui est deuxième Ougandais poursuivi pour ce chef d’accusation passible de la peine capitale en vertu de la loi intrusive contre l’homosexualité, a déclaré Amnesty International mercredi 30 août. […] The post Ouganda. Les autorités doivent abandonner les poursuites dans une affaire où l’accusé encourt la peine de mort au titre de la Loi de lutte contre l’homosexualité appeared first on Amnesty…



